Чимало дітей на Донеччині стали свідками військових дій і живуть у стані тривоги - ЮНІСЕФ

Близько половини дітей з Донецької області стали свідками військових дій.

Як повідомили УНІАН в ЮНІСЕФ в Україні, про це свідчать дані дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Дослідження виявило, що ці діти бачили танки та іншу військову техніку, бойові дії, були очевидцями нанесення ушкоджень знайомим людям, погроз з боку людей зі зброєю. Деякі діти навіть стали свідками вбивств.

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Більшість дітей, що пережили небезпечні події, повідомили, що почуваються наляканими, відчувають негативні емоції, такі як страх, злість, сум, страждають від порушень сну та проблем з концентрацією уваги. Багато дітей живуть у стресі і стані тривоги.

Близько чверті опитаних дітей виявили ознаки підвищеної тривожності, порівняно з нормами, встановленими для їхніх вікових груп. Фактично кожна друга дитина відчувала страх останнім часом.

У наймолодших респондентів виявлено найбільше ознак стресу. Страх крові та неприємних різких звуків у дітей віком від 3 до 6 років помітно перевищує норму. Хлопчики демонструють значно вищий рівень страху смерті, а дівчатка – страху болю, у порівнянні з нормою для їхнього віку.

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Психологи, що співпрацювали з ЮНІСЕФ під час проведення дослідження, зазначають, що основними проблемами, які з’явились у дітей внаслідок подій на сході, є порушення концентрації уваги, злість, агресія.

Тільки одна чверть дітей віком 13-18 років, а також половина опитаних віком 7-12 років, повідомили, що отримали допомогу, необхідну для подолання негативних спогадів та почуттів.

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«Діти різного віку мають різний ступінь вразливості у теперішніх обставинах, - сказала голова ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо. - З того факту, що більшість дітей зі старших вікових груп вважають, що можуть самі впоратись із негативними відчуттями, можна зробити висновок, що діти не будуть самі звертатись за допомогою. Тому потрібно проявляти ініціативу та активно підтримувати їх».

Дослідження проводилося у травні, до нього було залучено 204 дитини з Донецької області.