В ООН відзначили некритичну кількість переселенців в Україні

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, в ході зустрічі обговорювалися питання щодо прийняття необхідних заходів по захисту громадян, які проживали в східних областях України, і були змушені переселитися в інші області країни.

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Віце-прем'єр від імені уряду подякував представникові ООН за допомогу Україні з боку управління верховного комісара у справах біженців. «Ведення обліку та системна реєстрація переселених осібунеможливлюють поширення російських міфів про «сотні тисяч біженців», які нібито залишають територію України. Ми знаємо ціну інформаційним маніпуляціям Росії, але хочемо, щоб це розуміли і в світі», - зазначив керівник української делегації.

У свою чергу Антоніо Гуттереш зазначив некритичні масштаби переселення осіб не тільки з України в Росію, але і в її межах. «Питання не в кількості осіб, а в наявності чіткої стратегії поводження з такими особами і належному забезпеченні їх потреб», - наголосив верховний комісар.

В кінці зустрічі віце-прем'єр запевнив Антоніо Гуттереша в реалізації Україною більшості рекомендацій управління верховного комісара у справах біженців, а також готовності української сторони і надалі керуватися ними в інтересах стабілізації ситуації в країні і захисту прав громадян.