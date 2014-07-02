У Донецьку вода знову подаватиметься за графіком - міськрада



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«В результаті попадання снарядів у насосну станцію першого підйому каналу «Сіверський Донець-Донбас» пошкоджено введення електропостачання. В даний час подача води по каналу припинена. Характер ушкоджень насосного обладнання уточнюється. У зв`язку з цим скорочено подачу води споживачам області та міста Донецьк», - сказано в повідомленні.

І зазначено, що водопостачання в місті тимчасово буде здійснюватися у такому режимі: в повному обсязі вода буде подаватися всім споживачам з 5.00 до 10.00 і з 17.00 до 22.00. В інший час доби у деяких споживачів можливі перебої, більшою мірою це торкнеться мешканців верхніх поверхів. Подача гарячої води буде здійснюватися з 05.30 до 10.00 і з 17.30 до 22.00.

У міськраді звернулися до жителів Донецька з проханням «поставитися з розумінням до ситуації, не піддаватися паніці і зберігати спокій».