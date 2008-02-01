Волинська облрада просить включити область до 30-кілометрової зони

Волинська обласна рада пропонує поширити дію українсько-польської угоди про правила місцевого прикордонного руху на всю територію області та терміново опрацювати з польською стороною комплекс заходів із запровадження місцевого прикордонного руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента та прем`єр-міністра України, посла Республіки Польща в Україні та Генерального консула Республіки Польща у Луцьку, прийнятому на нараді сільських, селищних, міських голів Волинської області, що відбулася сьогодні.

У заяві, зокрема, пропонується затвердити форми дозволів на спрощений перетин кордону, виготовити бланки дозволів, визначити процедуру їх оформлення, зняти обмеження в переліку страхових компаній, поліси яких приймаються польськими консульськими установами, оприлюднити терміни виконання даних заходів тощо.

Представники органів місцевого самоврядування зазначають, що заява зумовлена ситуацією, що склалася у зв`язку з приєднанням Республіки Польща до Шенгенської угоди та зміною порядку перетину україно-польського кордону.

«Після приєднання Польщі до Шенгенської угоди та запровадження нових правил оформлення віз для громадян України склалася напружена ситуація в прикордонних районах Волинської області. Практично кордон для більшості громадян України став закритим”, - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, жителі прикордонних районів вимагають негайного підписання угоди про малий прикордонний рух між Польщею та Україною. Люди перекривають міжнародні магістралі, що ведуть до прикордонних пунктів пропуску.

Проблеми при перетині українсько-польського кордону виникли з 1 січня 2008 року, коли Польща вступила до Шенгенської зони.

Підписання угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею заплановано на лютий цього року. Згідно з угодою, жителі прикордонних регіонів у 30- та 50-тикілометровій зоні зможуть перетинати кордони без візи.