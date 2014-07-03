У Донецьку за добу озброєні люди викрали 7 автомобілів – міліція

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, у Ворошиловський райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що під час збройного нападу на будівлю ГУМВС України в Донецькій області на вул. Горького, 61 невідомими з внутрішнього двору було викрадено службовий автомобіль «Деу Сенс».

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, здійснене за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або із загрозою застосування такого насильства, або здійснені з проникненням у приміщення або інше сховище).

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Також до Київського райвідділу міліції звернувся співробітник приватного підприємства із заявою про те, що о 19.00 невідомі озброєні особи у камуфляжній формі з території фірми викрали 4 автомобілі («Шкода», «Шевроле» і два «Санйонги»).

Аналогічне повідомлення надійшло до Куйбишевського райвідділу: близько 21.00 з території підприємства невідомі в камуфляжі заволоділи автомобілем «Міцубіші».

Крім того, до Будьоннівського райвідділу звернувся 27-річний жительДонецька із заявою про те, що невідомі зі зброєю заволоділи його автомобілем «Шевроле».

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3. ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із загрозою застосування насильства, небезпечного для життя або здоров'я потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.