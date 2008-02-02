Урбан Руснак: вступ до СОТ перетворить ваш АПК у конкурентоздатну галузь

Надзвичайний і Повноважний посол Словацької Республіки в Україні Урбан РУСНАК не погоджується з твердженнями окремих політиків, що вступ до Світової організації торгівлі призведе до руйнації агропромислового комплексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Словаччини заявив під час зустрічі з головою Вінницької обласної державної адміністрації Олександром ДОМБРОВСЬКИМ у Вінниці.

Він вважає, що економіка України готова до вступу до Світової організації торгівлі. "Україна дійсно готова до вступу до СОТ. Я не розділяю твердження окремих політиків чи оцінювачів, що ця подія призведе до руйнації агропромислового комплексу АПК України. Навпаки, я вірю, що це дасть друге дихання та значні економічні перспективи для сільського господарства вашої держави, Вінниччини зокрема", - заявив дипломат.

У.РУСНАК сказав, що досвід Словаччини показує, що без зовнішньої "інтервенції" неможлива будь-яка модернізація АПК держави. "Я впевнений, що вступ до СОТ перетворить ваш АПК у конкурентоздатну галузь. Тому я щиро вітаю крок української влади щодо позитивного рішення про вступ до СОТ", - сказав посол. Він зазначив, що вступ до СОТ - це один з найунікальніших шансів євроінтеграції. "А якщо додати ваші можливості плюс Україна має дуже глибокий резерв, такі унікальні чорноземи. Вам сам Бог дав умови для процвітання", - додав посол Словацької Республіки в Україні.