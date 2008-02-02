Заступник зробив заяву для преси замість Богатирьової

РНБОУ наголошує на необхідності доопрацювання Податкового кодексу і прийняття у цьому році змін до чинного законодавства для врегулювання ситуації з адмініструванням ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони України зачитав журналістам заступник секретаря РНБО Андрій ПИШНИЙ.

Він зазначив, що на засіданні Ради нацбезпеки, зокрема, йшлося про стан виконання рішення РНБО щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці у сфері адміністрування податку на додану вартість.

“Мушу констатувати, що протягом року, який минув з часу ухвалення відповідного рішення на Раді національної безпеки і оборони, у сфері адміністрування не змінилося на краще майже нічого. Запропонований механізм поетапного вирішення проблеми накопичення значних залишків вчасно невідшкодованого ПДВ не було реалізовано”, - сказав А.ПИШНИЙ.

Він нагадав, що рішенням РНБОУ від 15 грудня 2006 року «Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов’язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування ПДВ» передбачалося: у короткостроковій перспективі (тобто з 1 лютого 2007 року) – зняти гостроту проблеми з відшкодуванням ПДВ за рахунок запровадження тимчасового спрощеного порядку відшкодування податку на додану вартість; у середньостроковій перспективі (з 1 липня 2007 року) передбачалося суттєво спростити систему адміністрування ПДВ шляхом введення в дію електронного контролю за обігом ПДВ; з 1 січня 2009 року запровадити нову систему оподаткування на базі прийнятого у 2008 році Податкового кодексу.

“Як відомо, ні у короткостроковій, ні у довгостроковій перспективі не були вжиті заходи для врегулювання зазначених питань”, - сказав заступник секретаря РНБО.

За словами А.ПИШНОГО, “на даний час ми впритул наблизилися до прийняття Податкового кодексу, але, враховуючи численні недоліки, які містилися в підготованому Міністерством фінансів проекті (особливо в частині адміністрування ПДВ) на сьогоднішньому засіданні прийнято рішення про те, що головні зусилля необхідно зосередити саме на доопрацюванні Податкового кодексу. У той же час, враховуючи, що Податковий кодекс запрацює лише з початку наступного року, а врегулювання ситуації з адмініструванням ПДВ необхідне сьогодні, паралельно має бути проведена робота з підготовки та прийняття змін до чинного законодавства протягом цього року”.

“Головною ж метою прийняття запропонованого сьогодні рішення є пошук оптимальних шляхів для якнайшвидшого впорядкування ситуації, яке б врегулювало інтереси як держави, так і бізнесу, та відповідало вимогам часу вже сьогодні”, - сказав А.ПИШНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання РНБО тривало 6 годин. За підсумками засідання мав відбутися брифінг секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, однак вона до преси не вийшла. Як зазначили у прес-службі РНБО, секретар Ради нацбезпеки на брифінг не вийшла, оскільки продовжувала консультації в своєму кабінеті.