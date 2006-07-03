Крим заливають дощі

У Криму через сильні дощі в ніч на 2 липня у 7 населених пунктах Білогірського району сталося підтоплення 528 житлових будинків та господарчих споруд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, села були підтоплені внаслідок прориву греблі після різкого підйому рівня води у ставку с. Багате.

Зокрема, у с. Багате підтоплено 450 будинків, с. Павловка - 30, с. Пролом - 20 (2 житлових будинки зруйновано повністю, 2 - частково), с. Сенноє - 13 (1 житловий будинок зруйновано), с. Северне - 6 (1 житловий будинок зруйновано), с. Малинівка - 6 та с. Василівка - 3.

Крім того, у с. Сенноє на присадибній ділянці виявлено тіло місцевої мешканки (1931 р.н.) та поблизу цього села – тіло ще однієї жінки (1962 р.н.) Причини смерті встановлюються.

Також на 53 км автодороги державного значення Сімферополь-Феодосія-Керч пошкоджено близько 650 кв. м верхнього шару покриття, рух автотранспорту не призупинявся. На автодорогах місцевого значення: Білогірськ-Льговське пошкоджено 500 кв. м покриття; Мічуріне-Багате на ділянці 1 км пошкоджено 250 кв. м покриття, на даній ділянці рух транспорту тимчасово призупинено.

У сільгосппідприємствах району на площі близько 477 га пошкоджено посіви зернових культур.

Станом на 7 год. 3 липня у с. Багате відремонтовано пошкоджену ділянку греблі, скид води призупинено. Відкачано воду із 402 житлових будинків, залишається відкачати з 126 будинків, а саме: у с. Багате - 61 будинку, с. Павловка - 20 будинків, с. Пролом - 20 будинків, с. Сенноє - 13 будинків, с. Северне - 6 будинків, с. Малинівка - 6 будинків. Мешканці сіл забезпечуються привізною питною водою.

Тривають роботи з ремонту пошкоджених ділянок автодоріг, відкачки води з будинків, розчистці русел малих річок. До робіт залучено 128 осіб та 26 одиниць техніки, у тому числі від МНС України 63 особи та 15 одиниць техніки.