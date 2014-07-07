У Харкові відкрився візовий центр Угорщини

Як передає кореспондент УНІАН, презентував угорський візовий центр посол Угорщини в Україні Міхаль Баєр.

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За його словами, в минулому році угорське консульство видало українцям 155 тис. шенгенських віз, що склало 42% їх загальної кількості по всьому світу. Міхаль Баєр зазначив, що такий попит підштовхнув посольство до рішення відкрити центр з видачі віз у Харкові.

Посол підкреслив, що Європейський союз продовжує лібералізацію візової політики по відношенню до українців, і відкриття харківського центру ще одне тому підтвердження.

Міхаль Баєр зазначив, що раніше харків'яни отримували візи в Києві, чекаючи в черзі 4-5 тижнів. Тепер же отримати дозвільний документ можна буде у харківському центрі протягом 10 днів.

У свою чергу консул Угорщини Река Домонкош-Дюге зазначила, що документи на отримання угорської візи можна буде подавати вже з 8 липня. Серед документів необхідно мати підтвердження проживання в Угорщині (бронювання готелю або запрошення), медичну страховку, яка є дійсною на території Європейського союзу, підтвердження доходів, одну фотографію, дійсний закордонний паспорт і ксерокопію українського паспорта. Река Домонкош-Дюге зазначила, що вартість візи становить 35 євро, 20 євро необхідно заплатити за послуги центру.

За її словами, студенти, діти та люди пенсійного віку оплачують лише послуги центру. Візовий центр розташований за адресою Червоношкільна набережна, 18-а.