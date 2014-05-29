Видача шенгенських віз українцям у 2013 році зросла вдвічі

Як повідомили у представництві Європейського союзу в Україні, загальна кількість виданих віз (як багаторазових, так і короткострокових типу С) зросла майже вдвічі порівняно з 2010 роком (1 млн 198 тис. 876 віз і 2 млн 133 тис. 336 віз в 2013 році). «Кількість виданих багаторазових віз, які так часто обговорюються, також значно збільшилась (у 2 рази), а їх частка в загальній кількості виданих віз збільшилась з 28,9% у 2010 році, до 39% у 2013 році», - зазначили в представництві ЄС.

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Ще одна позитивна тенденція спостерігається в кількості відмов, підкреслюється в повідомленні - відсоток тих, кому було відмовлено в наданні шенгенської візи, впав з 3,83% в 2010 році, до 1,7% в 2013 році.

При цьому в представництві ЄС наголосили, що поліпшення у наданні шенгенських віз сприяло набуття чинності 1 липня 2013 року угод щодо лібералізації візового режиму.