У Москві туалет Київського вокзалу "прикрасили" фотографіями зірок, які підтримали українців

Про це повідомляє блогер Сергій Нікітський на сайті "Эхо Москвы".

Серед зірок, зображеннями яких "прикрасили" підлогу туалету – Сергій Лазарєв, Олексій Кортнєв, Юрій Шевчук, Борис Акунін, Віктор Шендерович, Олег Басилашвілі та інші. Кожне фото підписане так – "п'ята колона. Чужі серед нас".