У Москві туалет Київського вокзалу "прикрасили" фотографіями зірок, які підтримали українців
04:33, 08 липня 2014Суспільство
1 0
У Москві підлогу громадського туалету на Київському вокзалі "прикрасили" фотографіями російських артистів та культурних діячів, які підтримали Україну та засудили агресію Путіна.
Эхо Москвы
Про це повідомляє блогер Сергій Нікітський на сайті "Эхо Москвы".
Серед зірок, зображеннями яких "прикрасили" підлогу туалету – Сергій Лазарєв, Олексій Кортнєв, Юрій Шевчук, Борис Акунін, Віктор Шендерович, Олег Басилашвілі та інші. Кожне фото підписане так – "п'ята колона. Чужі серед нас".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter