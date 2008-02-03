У центрі Львова невідомий кілер розстріляв грабіжника

Сьогодні о 10.25 в центрі Львова на площі біля Собору Святого Юра невідомий кілер розстріляв молодого чоловіка, якого з вогнепальними пораненнями було доставлено до лікарні швидкої допомоги Львова.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника агентства, медиків на місце події викликали перехожі, які, йдучи до Собору на богослужіння, знайшли молодого чоловіка, що стікав кров’ю.

На даний час немає інформації про стан потерпілого, відомо лише, що він був у тяжкому стані, і з місця події його було відразу направлено на операцію.

За даними джерела, встановлено, що жертвою став раніше судимий львів’янин, 1975 року народження, який кілька років тому вийшов з ув`язнення. За даними джерела, він був причетний до скоєння розбійних нападів, пограбувань та крадіжок.

Обставини та мотиви злочину з’ясовуються, правоохоронці проводять розшук.