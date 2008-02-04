Тимошенко: ”Я звикла втілювати в життя фантастичні речі”

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що програми по отриманню населенням доступного житла Президента і уряду можуть реалізовуватися паралельно.

Про це прем`єр-міністр заявила в інтерв`ю телеканалу «1+1» в неділю.

«Сьогодні такий дефіцит доступного житла, що потрібно використовувати і одну, і другу модель, а якщо буде ще третя й четверта – це буде ще краще», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що програми, які пропонують Президент і уряд, цілком можуть реалізовуватися паралельно. «Уряд реалізовуватиме модель, яку запропонував Президент, і модель, яку уряд відпрацьовує. І я думаю, що, навіть використавши обидві ці моделі, нам доведеться працювати напружено і довго, щоб задовольнити попит людей на доступне, по їхніх грошах, житло», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО категорично не згодна зі скептичним ставленням до планів уряду надавати кредити на житло під 4-6 відсотків. «Якщо я говорю, що буде 4-6 відсотків, значить буде. А те, що говорять, що це фантастичні речі, я звикла втілювати в життя фантастичні речі», - зазначила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає маловірогідним зниження ставок за іпотечними кредитами до 4-6% при їх рефінансуванні Державною іпотечною установою.

О.ШЛАПАК також зазначив, що уряд повинен висловити, в яких об`ємах і за допомогою яких ресурсів і механізмів слід упроваджувати цю програму.

В той же час, за словами народного депутата Володимира ПОЛЯЧЕНКА, ідея іпотечного кредитування під 4-6% можлива в невеликих об`ємах і в великих містах.

За його оцінками, для реалізації такої програми необхідно 25 млрд. грн.