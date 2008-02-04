Фірташ вважає, що ідея Тимошенко захлинеться в Каспійському морі

Співвласник компанії «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ вважає неможливою реалізацію Україною спільно з Європейським Союзом проекту з будівництва газопроводу White Stream ("Білий потік") для постачання газу з Центральної Азії через Каспійське і Чорне море та Україну в країни Європи.

Про це він сказав у своєму першому телевізійному інтерв`ю на телеканалі «Інтер» 3 лютого.

Зокрема, Д.ФІРТАШ зазначив, що для успішної реалізації такого масштабного проекту необхідно, насамперед, мати контрактну базу з середньоазіатськими країнами на постачання газу.

У той же час, за його словами, на сьогодні весь обсяг палива, що постачається Туркменістаном (найбільший середньоазіатський постачальник), вже законтрактований Росією.

Крім того, ще однією проблемою, котра унеможливлює будівництво White Stream, є делімітація шельфу Каспійського моря середньоазіатськими країнами.

"На Каспії знаходиться п`ять країн. Вони досі не поділили Каспій як море. Тому як ви будуватимете цю трубу? Як можна поставити туди що-небудь? Це неможливо", - сказав Д.ФІРТАШ.

При цьому він назвав перспективним для України будівництво газопроводу "Богородчани-Ужгород", який збільшить пропускну спроможність газотранспортної системи на 30 млрд. кубометрів.

"Ця добудова трубопроводу дасть практично можливість Україні десь на майже 30 млрд. кубів газу збільшити транзит, і десь у грошах це близько 500 млн. доларів (за рік)", - сказав Д.ФІРТАШ.

Він додав, що реалізувати цей проект можна протягом 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перебуваючи з візитом у Брюсселі, запропонувала Європейському Союзу спільне будівництво газотранспортної магістралі White Stream для постачання газу з Центральної Азії до Європи.

Проект White Stream передбачає будівництво газопроводу з Туркменістану через Азербайджан до грузинського Супсе і далі по дну Чорного моря через Крим у напрямку Євросоюзу.