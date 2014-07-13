У Маріуполі розгорнули найбільший прапор України

В Маріуполь прапор привезли представники партії «Батьківщина молода» на запрошення ОФ "Маріупольська команда". Як стало відомо, заявку на проведення цього мітингу організація подала за тиждень до його проведення, повідомляє сайт 0629.

Розгорнули прапор на тисячному мітингу, який був організований на честь місяця з дня визволення Маріуполя від ДНР.

На свято прийшли люди різного віку, більшість з яких принесли з собою символіку України. Деякі були одягнені в національні вишиванки.

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"На відміну від попередніх мітингів на підтримку єдиної України цей був справді численним, а його учасники не були «пригнаними» міською владою працівникам комунальних установ. Тут кожен висловлював свою думку і гордо кричав: "Слава Україні! Героям слава!", - видання.

Коли було розгорнуто величезний прапор, цікаві жителі стали гуляти під ним, фотографуватися і співати гімн України.

Настрій на площі було піднесеним, мешканці почували себе вільними і спокійними за свою безпеку. За охороною порядку сьогодні стежили не тільки представники міліції, а й озброєні «чорні чоловічки», яким на мітингу подякували за звільнення міста.