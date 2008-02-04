Три облради виділять 500 тис. дол. на придбання Народного дому в Перемишлі

22:53, 04 лютого 2008
Суспільство
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Щоб створити Український культурний центр

Голови трьох обласних рад - Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської - взяли на себе зобов’язання віднайти 500 тисяч доларів на придбання «Народного дому» у Перемишлі (Республіка Польща), з метою організації там Українського культурного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної ради, 1 лютого голова облради Ігор ОЛІЙНИК на запрошення керівництва Львівської облради взяв участь у розширеному засіданні голів Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської облрад, під час якого було прийнято рішення про віднайдення цими областями коштів на придбання Українського народного дому у Перемишлі.

За повідомленням прес-служби, за підсумками засідання прийнято рішення, що на ці потреби “250 тис. доларів виділить Львівська обласна рада, і по 125 тисяч доларів - Тернопільська та Івано-Франківська обласні ради”.

Довідка УНІАН. Будинок, де розташувався «Народний дім», зведений за кошти української громади Перемишля у 1904 році.

Після операції «Вісла», коли українців примусово переселяли з Польщі в Україну, у 1947 році «Народний дім» перейшов у власність міста. З 1956 року Об’єднання українців у Польщі орендувало половину будівлі. Ще через два роки будинок перейшов у власність держави. З 2004 року він знову став комунальним майном.

Українці з Перемишля неодноразово апелювали до різних інстанцій, щоб їм повернули у власність їхнє колишнє майно. На сьогодні існує принципова згода влади Перемишля щодо продажу будинку громаді.

«Народний дім» планують перетворити на Український культурний центр.

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