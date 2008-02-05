Київський метрополітен просить Черновецького підвищити тарифи на рекламу
09:13, 05 лютого 2008Суспільство
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Керівництво спростовує чутки про надприбутки
Переглянути тарифи на рекламу – з такою пропозицією звернувся до Київради столичний метрополітен. Керівництво київської підземки спростовує чутки про величезні прибутки від реклами.
Від розміщення оголошень та вивісок надходить 6-7 мільйонів гривень на рік. Щомісячні витрати на підземку - 60 мільйонів. Рекламні кампанії, платять 15-25 гривень оренди за квадратний метр. Це в десятеро менше від реальної вартості. Підрахували метрополітенівці.
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