Київський метрополітен просить Черновецького підвищити тарифи на рекламу

Переглянути тарифи на рекламу – з такою пропозицією звернувся до Київради столичний метрополітен. Керівництво київської підземки спростовує чутки про величезні прибутки від реклами.

Від розміщення оголошень та вивісок надходить 6-7 мільйонів гривень на рік. Щомісячні витрати на підземку - 60 мільйонів. Рекламні кампанії, платять 15-25 гривень оренди за квадратний метр. Це в десятеро менше від реальної вартості. Підрахували метрополітенівці.

ICTV