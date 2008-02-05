Ющенко сам поставить підпис під протоколом про вступ України до СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у засіданні Генеральної ради СОТ і церемонії підписання протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі.

Як повідомлялося, церемонія підписання запланована на 17.15 за київським часом.

Перед цим Президент України планує зустрітися з Генеральним директором СОТ Паскалем ЛАМІ.

Планується, що протокол про вступ України до СОТ підпишуть В.ЮЩЕНКО та П.ЛАМІ.