За час АТО в Донецькій області загинули 432 людини
14:18, 23 липня 2014Суспільство
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З березня в Донецькій області загинуло 432 особи, з них 36 жінок і 6 дітей. Поранені 1015 чоловік.
Донецька ОДА повідомила кількість загиблих громадян / фото telegraf.com.ua
Як повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації (ОДА), під час бойових дій поранено 7 осіб в Донецьку та 4 - в Горлівці. На сьогоднішній день, за даними департаменту охорони здоров'я ОДА, також є поранені на території міст Шахтарськ, Сніжне та Старобільськ.
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Раніше секретар РНБО Андрій Парубій заявляв про те, що за час проведення АТО загинуло понад 300 українських бійців.
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