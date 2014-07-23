За час АТО в Донецькій області загинули 432 людини

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації (ОДА), під час бойових дій поранено 7 осіб в Донецьку та 4 - в Горлівці. На сьогоднішній день, за даними департаменту охорони здоров'я ОДА, також є поранені на території міст Шахтарськ, Сніжне та Старобільськ.

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Раніше секретар РНБО Андрій Парубій заявляв про те, що за час проведення АТО загинуло понад 300 українських бійців.