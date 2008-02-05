25-річна жінка на ”Фольксвагені” збила школяра та зникла з місця пригоди

У Житомирі 25-річна місцева жителька збила на "Фольксвагені" школяра та зникла з місця пригоди.

Про це УНІАН повідомила працівник ЦГЗ УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

"За добу на автошляхах Житомирщини зафіксовано 4 дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна людина загинула та троє були травмовані", - сказала О.НОМЕРЧУК.

Також вона розповіла, що вчора о 16.15 у Житомирі, на перехресті водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 1997 р.н., учня однієї із шкіл, який перетинав проїжджу частину. Водій авто з місця пригоди зник. При цьому О.НОМЕРЧУК уточнила, що працівники Державтоінспекції встановили, що наїзд скоїла водій автомобіля "Фольксваген". Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження.

Всього за добу працівники Державтоінспекції на автошляхах Житомирської області зафіксували 870 порушень Правил дорожнього руху, затримано 53 водіїв у стані алкогольного сп’яніння.