У Луганську за минулу добу загинули 9 мирних жителів

Як минулу добу в Луганську загинули 9 мирних жителів, ще 29 були госпіталізовані.

Як повідомив УНІАН антикризовий центр Луганська, за минулу добу в результаті збройних зіткнень загинули 9 мирних жителів, одержали вогнепальні поранення і травми – 29 чоловік. Всього було здійснено 134 виїзди «швидкої допомоги».

Всього за минулу добу зафіксовано пошкодження 22 об'єктів.

В результаті безперервних збройних зіткнень і артобстрілів мали місце аварії та пошкодження в системах життєзабезпечення міста. Вчора в Кам’янобродському районі сталося аварійне відключення електроенергії.

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Усього від електропостачання було відключено більш як 25 тис. абонентів, від газопостачання – більш як 5 тис. абонентів у Кам’янобродському, Артемівському, Жовтневому і Ленінському районах міста.

Також більш як 8000 абонентів у Кам’янобродському, Жовтневому і частково в Артемівському районах були відключено від водопостачання і водовідведення.