Українці найбільше чекають від влади антикорупційної реформи - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені на прес-конференції результати дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева” та Центром імені Разумкова.

Соціологи зазначили, що запит на антикорупційну реформу об'єднує суспільство — у всіх регіонах ця реформа очолює список першочергових змін.

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Пенсійну реформу та реформу системи соціального захисту вважають необхідними 50% українців, реформу охорони здоров'я — 50%, судову реформу та реформу прокуратури — 45%, реформу органів правопорядку — 39%, люстрацію чиновників — 38%.

Експерти також підкреслили, що п'ятірка першочергових реформ для заходу, центру та півдня країни фактично тотожні. Різниця лише в рівні підтримки тієї чи іншої реформи.

Поряд із наявністю запиту на реформи населення загалом не вірить у реальність їх впровадження вже у 2014 році. Так, проведення антикорупційної реформи вже цього року ймовірним вважають лише 12% населення. В той час, як нагальною її вважають 63%. Найбільше громадян вважають, що вдасться провести люстрацію, але і цей показник на рівні 17% населення.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки було проведено з 14 по 15 травня 2014 року. Опитування проводилося в усіх регіонах, за винятком Криму. Усього було опитано 2011 респондентів за вибіркою репрезентативною дорослого населення України (старше 18 років). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.