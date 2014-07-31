Держкомтелерадіо перевірить українські філії російських видань

Як повідомив директор департаменту інформаційної політики Держкомтелерадіо Богдан Червак, в комітет з депутатським запитом звернувся народний депутат Микола Томенко. У запиті зазначається, що в інформаційному просторі країни присутні та активно діють українські філії ряду російських видань, які систематично поширюють матеріали, що пропагують російську доктрину розвалу України, закликають до повалення конституційного ладу, продовження та поглиблення агресії, розпалювання війни, ворожнечі, ненависті тощо. При цьому Микола Томенко подав перелік таких видань.

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"Держкомтелерадіо буде реагувати на запит народного депутата", - сказав Богдан Червак, уточнивши, що аналіз публікацій українських філій російських газет дає підстави перевірити їх діяльність. "Вже готується правова оцінка таких публікацій для звернення до компетентних органів з приводу недопущення поширення в Україні антиукраїнської і антидержавної друкованої продукції", - сказав Богдан Червак.

Він закликав редакції друкованих ЗМІ не порушувати вітчизняне інформаційне законодавство. "У разі ігнорування влада буде адекватно і рішуче приймати заходи, спрямовані на притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - резюмував він.