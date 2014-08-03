Голоси за нового митрополита УПЦ МП скуповують по 100 тисяч доларів - ЗМІ

Іще вчора цей митрополит служив для екс-президента України Віктора Януковича і вже сьогодні прокремлівські сили агітують за цього архієрея, ідеться в сюжеті ТСН.

. Один з головних претендентів на пост предстоятеля УПЦ МП - владика Антоній - на люди вийшов майже два роки тому. І одразу почав служити для найвищих посадових осіб.

Не за гроші церкви, за словами Антонія, він літав за Благодатним вогнем чартерним літаком. Хто саме оплатив політ, Антоній стверджує, що, мовляв, не знає.

Антоній навіть отримав відзнаку від самого президента Росії Володимира Путіна.

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Джерела ТСН у церкві переконують, що саме цього Владику Янукович хотів зробити митрополитом Київським. Можливо, саме тому Антоній покірно мовчав, коли банда Януковича розправлялася з Олександром Драбинком, помічником нині покійного Блаженнішого Митрополита Володимира, і самим Блаженнійшим.

Коли мова заходить про пост Київського митрополита, Антоній якось одразу ніяковіє. У великій таємниці він тримає і святая святих – церковних спонсорів.

Антоній нині дуже тісно спілкується із мільярдером та народним депутатом Вадимом Новинським, котрий свого часу ніби подарував "Мерседес" одіозному настоятелю Києво-Печерської Лаври.

У церкві подейкують, що Російська православна церква ніяк не хоче втрачати контроль над Україною. Саме тому на спонсора Новинського може бути покладена відповідальна місія – обрання проросійського митрополита.

Сам Владика Антоній проросійських настроїв не виказує. На питання відповідає дуже обережно.

За інформацією джерел ТСН, тим, хто погодиться проголосувати за владику Антонія на посаду митрополита УПЦ МП, сьогодні пропонують по 100 тисяч доларів.

Коли говорять про можливі домовленності з єпископами, частіше за все згадують найближчого соратника Вадима Новинського – пана Пєртіна. Це молодший партнер Новинського, який разом зі своїм босом намагається впливати на церковні справи.

Нагадаємо, голосування за нового митрополита УПЦ МП має відбутися 13 серпня в Києві.