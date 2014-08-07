У МОЗ створили координаційний центр для допомоги переселенцям і пораненим в АТО

Для посилення взаємодії силових та цивільних медичних служб із волонтерськими, громадськими та міжнародними організаціями в Міністерстві охорони здоров’я України створено координаційний центр з надання медичної та гуманітарної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, до функцій новоствореного центру належить координація дій волонтерських, громадських та міжнародних організацій із надання гуманітарної допомоги у вигляді ліків та засобів медичного призначення пораненим та постраждалим в зоні проведення антитерористичної операції та тимчасово переміщеним особам.

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Фахівцями центру також надаватиметься технічна, юридична та експертна допомога з визнання вантажу гуманітарним та з митного оформлення лікарських засобів та засобів медичного призначення, що надаються в якості гуманітарної допомоги та узгоджуватимуться дії з лікування постраждалих на території України та за кордоном за кошти волонтерських, громадських та міжнародних організацій, йдеться в повідомленні.

За даними прес-службі, для цього щоденно у Центрі буде зосереджуватися інформація про потреби госпіталів та цивільних закладів охорони здоров’я в тих чи інших лікарських засобах і засобах медичного призначення та інформація про осіб, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги.

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МОЗ України запрошує всі зацікавлені волонтерські, громадські та міжнародні організації до співпраці в рамках координаційного центру.