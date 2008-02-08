Тимошенко обіцяє скорочувати інфляцію щомісяця

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає передчасним робити висновки про перевищення запланованого рівня зростання інфляції за результатами соціально-економічного розвитку країни впродовж одного місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам після завершення зустрічі з трудовим колективом і профспілками Одеського припортового заводу.

«Я думаю, що рано робити будь-які висновки, тому що ми працювали лише один місяць», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що рівень інфляції в січні став результатом 17-процентного інфляційного показника за підсумками 2007 року.

«Ми кожного місяця скорочуватимемо інфляцію і матимемо до кінця 2008 року однозначну інфляцію – до 10%. І це буде удвічі менше, ніж в 2007 році», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала політиків не створювати паніки з приводу інфляційних процесів в Україні. «Я хочу, щоб політики, керівники будь-якого рівня не створювали паніку. Ми сьогодні маємо результати минулого року», - наголосила керівник уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні.

На думку глави держави, інфляція, зафіксована в Україні в січні в розмірі 2,9%, є найбільшою за останні 7 років і, за даними Нацбанку, річний розмір інфляції може становити 19,4%.

“Я б сказав, що це перший дзвоник і надзвичайно серйозний. Це виклик, якого не було за останні 7-8 років”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також повідомив, що сьогодні звернувся до уряду і Національного банку з проханням терміново розробити план антиінфляційних заходів.

“З тієї записки, яку я одержав від Національного банку, позиція наступна – зростання інфляції в січні посилилось до 2,9%, в річному вимірі - 19,4%”, - сказав Президент.