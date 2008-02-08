Кабмін має намір заборонити використання податкових векселів

Уряд на найближчому засіданні має намір розглянути проект постанови про скасування використання податкових векселів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу.

“Вже є попередньо ухвалені рішення. Що стосується остаточного рішення, то, я думаю, на наступному засіданні уряд або його ухвалить, або ж проінформує про його перспективи”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас, голова Державної податкової адміністрації України Сергій БУРЯК повідомив, що в січні розрахунки податковими векселями не проводилися.

“У січні не виписано жодного векселя”, - сказав С.БУРЯК.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА за результатами засідання РНБО 1 лютого заявила, що схема податкових векселів є загрозливою для системи відшкодування ПДВ.

За її словами, на сьогодні «живими» грошима оплачується тільки 15% виданих векселів. У 2007 році суди заборонили податковим органам стягувати з платників податок на додану вартість на загальну суму 250 млн. грн., додала Р.БОГАТИРЬОВА.

Відзначимо, платник податків при імпорті товарів до України може оформити свої зобов`язання щодо сплати ПДВ податковим векселем, який він зобов`язаний погасити впродовж певного часу (шляхом оплати векселя, шляхом включення зобов`язань щодо нього до податкових зобов`язань і шляхом погашення підтвердженою сумою бюджетного відшкодування). Проте існує практика ухилення від сплати ПДВ через суд.