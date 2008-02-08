Кабмін має намір заборонити використання податкових векселів
Плани оприлюднив Турчинов
Уряд на найближчому засіданні має намір розглянути проект постанови про скасування використання податкових векселів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу.
“Вже є попередньо ухвалені рішення. Що стосується остаточного рішення, то, я думаю, на наступному засіданні уряд або його ухвалить, або ж проінформує про його перспективи”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Водночас, голова Державної податкової адміністрації України Сергій БУРЯК повідомив, що в січні розрахунки податковими векселями не проводилися.
“У січні не виписано жодного векселя”, - сказав С.БУРЯК.
Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА за результатами засідання РНБО 1 лютого заявила, що схема податкових векселів є загрозливою для системи відшкодування ПДВ.
За її словами, на сьогодні «живими» грошима оплачується тільки 15% виданих векселів. У 2007 році суди заборонили податковим органам стягувати з платників податок на додану вартість на загальну суму 250 млн. грн., додала Р.БОГАТИРЬОВА.
Відзначимо, платник податків при імпорті товарів до України може оформити свої зобов`язання щодо сплати ПДВ податковим векселем, який він зобов`язаний погасити впродовж певного часу (шляхом оплати векселя, шляхом включення зобов`язань щодо нього до податкових зобов`язань і шляхом погашення підтвердженою сумою бюджетного відшкодування). Проте існує практика ухилення від сплати ПДВ через суд.