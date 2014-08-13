На Донеччині через обстріл терористів пошкоджені 143 навчальні заклади

15:09, 13 серпня 2014
Суспільство
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Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

REUTERS

На Донеччині через обстріли терористів пошкоджено 143 навчальні заклади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, як правило, ці руйнування наносяться бойовиками з російської зброї та російськими боєприпасами.

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