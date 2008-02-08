У Києві батько насилував дочок, знімаючи це на відео

Столична міліція прізвище цього чоловіка, із зрозумілих причин, не розголошує. Відомо лише, що недолюдкові 47 років і у нього є дві дочки 1991 і 1995 рр. народження. "Вихователь" був затриманий міліціонерами Дніпровського і Деснянського РВС на вулиці Празькій. Про це повідомив начальник ЦГЗ міської міліції Володимир Поліщук.

У підозрюваного вилучили 59 фотографій і 19 проявлених фотоплівок порнографічного змісту, на яких відображені сцени насильства за участю неповнолітніх дівчат. За словами підозрюваного, дітей він фотографував особисто на свій фотоапарат. Під час обшуку правоохоронці виявили і відеокасету із записом інтимних занять цього маніяка. Кримінальна справа ведеться за статтею 156, ч. 2, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи строком на три роки.

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