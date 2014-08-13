Більше тисячі мешканців Донецької області втратили житло

Про це повідоми вречник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, передає радіо "Свобода". "У Донецькій області повністю зруйновано 300 будинків: 42 комунальної форми власності, решта – 258 приватні садиби. Без даху над головою залишилось 480 сімей, що становить понад тисячу людей", - сказав Андрій Лисенко.

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За його словами, українські військові продовжують наступ на околицях Донецька. "Це вже дозволило звузити кільце довкола міста та відрізати шляхи, якими донедавна користувалися терористи. Сили АТО перекрили постачання зброї та найманців з Росії до Донецька через трасу Н21 (Старобєльськ-Луганськ-Донецьк). Критичною для терористів стала нестача ресурсів для організації оборони у напрямі Шахтарськ-Торез-Сніжне", - зазначає речник РНБО.

Після звільнення Слов’янська Донецької області, який був оплотом сепаратистів, бойовики масово перемістилися у Донецьк та Луганськ.