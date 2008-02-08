Цього року незалежне тестування мають пройти півмільйона випускників

У цьому році зовнішнє незалежне оцінювання знань мають пройти майже 520 тисяч громадян.

Про це повідомлялося сьогодні під час наради з питань організації у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів, яку провів віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Як повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра, відкриваючи нараду, І.ВАСЮНИК наголосив: “Належне виконання цього завдання – найважливіший проект освітянської галузі на 2008 рік. Це також відповідальна ділянка роботи як центральних, так і місцевих органів виконавчої влади. Попри певні спекуляції, рівні умови доступу громадян до вищої освіти та посилення боротьби з хабарництвом і корупцією на етапі завершення навчання у школі та вступу до університетів, академій, інститутів повинні бути в Україні обов’язково реалізовані”.

За інформацією прес-служби, систему зовнішнього оцінювання в нашій країні почали запроваджувати три роки тому. Поштовх цьому процесу надав Президент України своїм Указом від 4 липня 2005 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”. Порядок та механізм його проведення визначено урядовими постановами: “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” від 25 серпня 2004 року та “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” від 31 грудня 2005 року.

Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх закладів здійснює Український центр оцінювання якості освіти та дев’ять його регіональних відділень.

Як зазначалося на нараді, торік зовнішнє оцінювання пройшло майже 117 тисяч абітурієнтів. Із них 39 тисяч успішно пройшли тестування і стали студентами. Міністерство освіти та Український центр оцінювання якості освіти вже готуються до перевірки шкільних знань цьогоріч. Проте, реалізація такого масштабного проекту потребує скоординованих дій освітян та інших органів виконавчої влади. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2007 року, зовнішнє оцінювання повинно охопити всіх вступників до вищих навчальних закладів. Усього його мають пройти майже 520 тисяч громадян.

В обговоренні питань, що стосуються невідкладних заходів, спрямованих на запровадження зовнішнього незалежного оцінювання взяли участь: міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК, директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК, заступники керівників інших міністерств та відомств.

Учасники наради окреслили десять проблем, які слід обов’язково розв’язати до початку зовнішнього тестування. Це, зокрема, забезпечення охорони та фінансування пунктів тестування, перевезення школярів, гарантування режиму конфіденційності тощо.