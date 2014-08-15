В Одесі повідомили про мінування двох судів

15:44, 15 серпня 2014
Суспільство
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В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування двох районних судів міста – Київського і Малиновського.

ki.od.court.gov.ua

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, о 13.55 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про мінування двох адміністративних будівель.

На даний час на місці працюють співробітники міліції, Служби безпеки України і Державної служби з надзвичайних ситуацій, які перевіряють адміністративні будівлі і прилеглу до них територію на наявність вибухонебезпечних речовин.

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