Огризко: ми гарантуємо поставки газу в країни Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО запевняє, що транзит газу до країн Європейського Союзу буде безперебійним.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це він сказав у Берліні під час консультацій з міністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером ШТАЙНМАЄРОМ.

«Ми, безумовно, гарантуємо поставки газу в країни Європейського Союзу. «Нафтогаз» проводить переговори з російськими партнерами і, наскільки я розумію, немає підстав для того, щоб були припинені поставки газу через Україну до європейських країн», - сказав В.ОГРИЗКО.

Як заявив, водночас, Ф.-В.ШТАЙНМАЄР, Євросоюз та Україна вже незабаром розпочнуть переговори про створення зони вільної торгівлі. Після зустрічі з В.ОГРИЗКОМ керівник німецького МЗС наголосив, що зближення України з ЄС залежить від продовження українським урядом курсу реформ.

На думку В.ОГРИЗКА, нову посилену угоду між Євросоюзом і Україною вдасться підписати вже у вересні.