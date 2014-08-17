У Донецьку вщухли бої - міськрада
18:13, 17 серпня 2014Суспільство
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У другій половині дня жителі міста повідомляли про те, що були чутні звуки пострілів і вибухів з боку Ясинуватої і Червоногвардійського району Макіївки.
REUTERS
Про це пише "Сегодня".
Станом на 17.00 бойові дії припинилися, але обстановка в місті залишається напруженою.
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Енергетики ДТЕК відновили світло в 10 тисячах приватних будинків та квартир селищ шахт Абакумова і Трудовське. Без електроенергії, як і раніше, лишаються жителі трьох багатоповерхових будинків селища Грабари, а також Адмінселище та селище шахти Панфіловська в Куйбишевському районі. Через періодичні обстріли бригади енергетиків не можуть приступити до ремонту ліній.
В 17.00 відновлено рух тролейбусів по маршруту №7.
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