На Вінниччині з рейок зійшов потяг

Біля с. Сосонка Вінницького району близько 18 години 17 серпня на перегоні Вінниця-Сосонка Південно-Західної залізниці стався схід з рейок 11 порожніх вантажних вагонів вантажного потягу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Рух залізничного транспорту на перегоні тимчасово призупинено та організовано за об’їзною схемою. Читайте такожРух поїздів через станцію Ясинувата закрито у зв'язку з бойовими діями О 5 год. 40 хв. 18 серпня відновлено рух потягів по одній колії.

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