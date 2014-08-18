На Вінниччині з рейок зійшов потяг
08:28, 18 серпня 2014Суспільство
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Біля с. Сосонка Вінницького району близько 18 години 17 серпня на перегоні Вінниця-Сосонка Південно-Західної залізниці стався схід з рейок 11 порожніх вантажних вагонів вантажного потягу.
Рух відновили о 5 годині ранку
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Жертв та постраждалих немає. Рух залізничного транспорту на перегоні тимчасово призупинено та організовано за об’їзною схемою.
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О 5 год. 40 хв. 18 серпня відновлено рух потягів по одній колії.
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