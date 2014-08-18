В Україну повертається спека: температура підвищиться до 30-35 градусів

Протягом тижня в Україні свіже повітря знову піддасться атаці спеки з південних широт.

Про це повідомляє сайт opogode.

18-19 серпня температура повітря в більшості областей ще буде комфортною і складе + 24 + 29 градусів, хіба що на сході і півдні очікується до +28 + 32 градусів.

Проте вже 20 серпня температура повітря почне підвищуватися і досягне недавніх + 30 + 35 градусів. Така сильна спека більш імовірна у східних областях, південній частині та в Дніпропетровській області. На заході і півночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах + 25 + 32 градусів.

Дощі розподіляться наступним чином. 18 серпня опади пройдуть в окремих районах півдня і сходу. 19 серпня дощі можливі тільки в Криму. 21 серпня грозові дощі пройдуть у західних областях. 23 і 24 серпня, у День Незалежності України, дощі охоплять північ і західні області. В інший час буде переважати суха повітряна маса.

У Києві короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні 23 і 24 серпня. Температура повітря коливатиметься від +24 до +32 градусів протягом тижня. Повернення спеки очікується в середу.