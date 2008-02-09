Янукович про дострокові вибори, приватизацію, СОТ, Швецію та Конституцію

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович вважає можливими варіантами виходу з парламентської кризи ще одні дострокові вибори або зміну формату коаліції.

Про це він заявив в інтерв’ю трьом телеканалам, показаному в суботу на телеканалах ICTV та "1+1".

"Будемо відверті - як може працювати парламент, в якому більшість складає 227 депутатів? Треба визнати, що така коаліції не здатна працювати ефективно", - цитує Януковича "Українська правда".

За його словами, відповідь на це питання "лежить на поверхні", і це дострокові вибори. "Тільки коли і в який спосіб вони будуть – це питання дискусії, питання юристів", - додав екс-прем`єр.

"Можливо, буде знайдений інший вихід. Можливо, буде створений інший формат коаліції, ми ще не знаємо", - припустив він.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи справді він вважає можливим переформатування коаліції, Янукович зазначив: "Я це сказав як припущення. Все можливо. Заради України, заради держави, українського народу. Нічого неможливого не буває".

Водночас, коментуючи можливість проведення коаліцією голосувань за межами Верховної Ради, Янукович підкреслив: "Це вже не влада, якщо вона буде ходити по підвалах і голосувати. Треба голосувати в парламенті. Не треба ображати український народ і державу, і доходити до таких питань".

Віктор Янукович вважає, що питання продажу Одеського припортового заводу має розглядатися на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, оскільки цей об’єкт є стратегічним для України. "Треба послухати товаровиробників, фахівців з безпеки, провести засідання, отримати експертні висновки, а потім приймати рішення", - переконаний він.

"Куди ми поспішаємо? Що нам треба продати за будь-яку ціну ці підприємства? А далі нічого буде продавати", - зазначив Янукович.

"Якщо приватизувати ці підприємства, треба їх готувати. Треба виходити на міжнародні фондові біржі. Це шлях, яким ідуть сучасні країні світу. Тоді тут не буде корупції. Тоді отримаємо реальну вартість", - сказав екс-прем`єр.

Янукович повторив, що його уряд "спільно з президентом" призупинив приватизацію підприємств, які має намір продати уряд Юлії Тимошенко. "Ми прийшли до висновку, що ці підприємства не підготовлені до приватизації. Якщо продавати в такому стані, отримаємо нереальну вартість, подаруємо", - сказав він.

Лідер Партії регіонів також позитивно оцінив вступ України до Світової організації торгівлі.

"Це дуже важливий крок, що дає значні переваги нашим товаровиробникам", - сказав Янукович, зазначивши, водночас, що вступ до СОТ ускладнює конкурентну ситуацію на внутрішньому ринку.

У перспективі він оцінив цей крок як позитивний, проте зараз, за словами Януковича, багато буде залежати від влади. "На жаль, ми не почули від влади що вони намагаються зробити, щоб захистити внутрішній ринок, як пройти адаптаційний період", - зазначив він.

"Якщо хтось мріє про нову Конституцію, я вам скажу, що це марні мрії, цього не буде. А якщо мова йде про вдосконалення - ми підтримуємо вдосконалення Конституції, і у нас є свої пропозиції", - сказав Янукович, відповідаючи на запитання про плани Партії регіонів щодо змін у Конституцію.

"По-перше, ми будемо настоювати на тому щоб вдосконалювалося виборче законодавство. Тому що до чистих пропорційних виборів країна не доросла. Треба щоб депутатів знали в округах, щоб вони були закріплені за округами", - зазначив він. Водночас місцеві вибори, за його словами, мають відбуватися за мажоритарною системою.

Янукович також поскаржився, що зараз регіони не мають впливу на дії і рішення влади. "Тому нам треба рухатись до створення верхньої палати парламенту. Зменшувати кількість народних депутатів нижньої палати, а верхня – це представництво регіонів", - сказав він.

Лідер Партії регіонів також відзначив, що особисто йому імпонує шведська система самоврядування. "Вони підійшли впритул до створення федерації, але зупинилися на такому рівні, і поки що цього не роблять. Можливо, і Україна повинна вийти на такий шлях", - вважає Янукович.