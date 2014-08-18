Українську гуманітарну допомогу вже доставили до 10 міст Донбасу

Українська гуманітарна допомога вже доставлена жителям 10 міст Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Українська влада, волонтери та благодійні організації доправили допомогу мешканцям Донецької та Луганської областей», - зазначив він.

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Лисенко додав, що «Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що гуманітарний вантаж вже доставлений до 10 міст Донбасу».

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня з Києва, Харкова та Дніпропетровська вирушили колони вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу, загалом - 71 машина, 800 тонн вантажу.