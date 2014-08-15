У Старобільську триває розвантаження української гуманітарної допомоги для жителів Донбасу

Автомобілі з допомогою, які відправилися з Києва, очікують на місці призначення сьогодні близько 10.00, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Після завершення розвантаження весь товар пройде ретельний огляд представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після чого буде посортований за групами та розподілений серед цивільного населення Донеччини і Луганщини.Читайте такожНа Луганщину прибула гуманітарна допомога від уряду

До переліку товарів першої необхідності, які були відправлені на Донбас, входять продукти харчування (овочі, крупи, цукор, борошно, соняшникова олія, консерви, мед, чай), вода, медикаменти, засоби гігієни, товари для дітей тощо.

Як відомо, за дорученням уряду 14 серпня з трьох міст України – Києва, Дніпропетровська та Харкова – було відправлено 71 вантажівку з майже 800 тоннами допомоги для жителів Луганщини та Донеччини. Координував доставку вантажу до місця призначення голова ДСНС України Сергій Бочковський.

13 серпня уряд прийняв розпорядження, відповідно до якого на придбання товарів першої необхідності для населення, яке перебуває на підконтрольних терористам територіях в Донецькій та Луганській областях, Державній службі з надзвичайних ситуацій з резервного фонду держбюджету виділено додатково 10 млн. грн.