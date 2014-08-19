На Тернопільщині у ДТП загинули шестеро осіб

У Тернопільській області в результаті ДТП загинули шість осіб: пішохід, пасажири та водій.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, поблизу с. Скоморохи Бучацького району о 19.47 18 серпня водій легкового автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, здійснив наїзд на пішохода та допустив перекидання транспортного засобу. Читайте такожНа Прикарпатті зіткнулися "Ікарус" та мікроавтобус, госпіталізовані 6 осіб Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 6 осіб (пішохід, пасажири та водій). За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС України у Тернопільській області.

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