На Тернопільщині у ДТП загинули шестеро осіб
10:02, 19 серпня 2014Суспільство
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У Тернопільській області в результаті ДТП загинули шість осіб: пішохід, пасажири та водій.
В ДТП загинуло 6 осіб / erve.ua
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, поблизу с. Скоморохи Бучацького району о 19.47 18 серпня водій легкового автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, здійснив наїзд на пішохода та допустив перекидання транспортного засобу.
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Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 6 осіб (пішохід, пасажири та водій).
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС України у Тернопільській області.
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