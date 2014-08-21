У Луганській області затримані підозрювані у причетності до тероризму

Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, чоловіків зупинили прикордонники на одному з блокпостів. В автомобілі Toyota, на якому їхали підозрювані, прикордонники виявили 151 патрон калібру 7,62 мм та 1 камуфляж.

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З затриманими, жителями Луганська і області, проводяться фільтраційні заходи. Після чого їх передадуть правоохоронним органам у зв'язку з можливою причетністю до терористичної діяльності.