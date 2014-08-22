На Луганщині терористи обстріляли храм, в якому ховалися мирні жителі
12:16, 22 серпня 2014Суспільство
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У Свято-Покровському храмі ховалися жителі c. Новосвітлівка.
REUTERS
20 серпня артилерія терористів завдала удару по Свято-Покровському храму в с. Новосвітлівка Луганської області.
Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.
"У храмі на той момент ховалися від обстрілу мирні жителі цього селища. Бійцям батальйону «Айдар», який контролює селище, довелося відступити від зайнятих позицій, щоб терористи припинили обстріл церкви», - говориться в повідомленні.
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«Пізніше «Айдарівці» повернули цілковитий контроль над цим населеним пунктом», - повідомляє журналіст Всеволод Філімоненко.
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