Вивезені в Росію мощі одеського святого повертати не будуть - ЗМІ

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляють місцеві "Вести", за домовленістю з митрополитом Одеським мощі залишаться в Пермі назавжди. Про це в ході церемонії відкриття виставки заявив глава Пермської митрополії РПЦ, митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій.

Преподобний Кукша народився 12 січня 1875 року в селі Арбузинка Херсонського району Миколаївської губернії. Йому приписується дар лікування і зцілення душевних і тілесних недуг. Він неодноразово бував в Єрусалимі і на Афоні. Під час Першої світової війни служив братом милосердя в санітарному поїзді. Пізніше зазнав немало негараздів через утиски православної Церкви радянською владою.

Читайте такожУ Баварії випадково виявили мощі преп. Леонарда НоблакськогоУ 1938 році Кукша Одеський був заарештований і засуджений до п'яти років ув'язнення з відбуванням терміну в селищі Нижня Мошева Солікамського району Молотовської області (нині Пермський край РФ). В 1943-му на три роки був відправлений на заслання в Кунгур без права здійснення богослужінь, жив у дзвіниці єдиної на той час діючої міської церкви.

Після довгих заслань повернувся в Київ, а пізніше був переведений в Почаївську лавру, потім в монастир в селі Хрещатик на Буковині, а після його закриття в 1960 році - в Успенський монастир в Одесі.