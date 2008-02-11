Країни НАТО вирішують, що робити з Україною

Країни НАТО до сьогодні не виробили консенсусне рішення щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це сьогодні журналістам на прес-конференції у Києві повідомив Надзвичайний Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Урбан РУСНАК.

«Не секрет, що серед країн – членів альянсу - поки що не існує консенсусу по глибині цього питання», - сказав У.РУСНАК.

За його словами, зараз в НАТО йде активна дискусія стосовно того, як відреагувати на чергове бажання України посилити співпрацю з Альянсом.

У.РУСНАК зазначив, що будь-яке рішення українського керівництва після листа трьох буде впливати на таке рішення. Він додав також, що береться до уваги готовність народу країни продовжувати інтеграцію в Альянс.

«Я можу висловити своє власне переконання, що рішення, яке буде ухвалене в Бухаресті, буде оптимальним чином відображати стан справ, які ми будемо мати в кінці березня – на початку квітня цього року», - сказав У.РУСНАК.

У свою чергу, начальник оборонного коледжу НАТО генерал-лейтенант Марк ВАНКЕЙРСБІЛК додав, що посилення співпраці між Україною та НАТО буде вітатись, але рішення про приєднання до ПДЧ є політичним і важко зараз прогнозувати, яким воно буде.