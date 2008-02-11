Даїшники врятували викрадачів, які впали у Дніпро на джипі (фоторепортаж)
Машину викрав охоронець стоянки
Учора вночі біля моста на Рибальський півострів зловмисники, за якими гналася ДАІ, втопили джип "Тойота Ленд Крузер". Втім, завдяки даїшникам самі вони не потонули. Про це газеті "Сегодня"розповіли в прес-службі ДАІ Києва.
"У нашу сторону мчався автомобіль з вимкненими фарами, та ще і на великій швидкості", — розповів інспектор ДПС Олександр Пономаренко.
Почалося переслідування. На вул. Верхній Вал машина порушників повернула до Дніпра. "Він "топив" 150-160 км/год, і, мабуть, погано знав місто - летів прямо в річку! Лише в останню мить "дав управо", щоб не врізатися в плавучий кран", — розповідали охоронці будівлі, мимо якої промчав джип. А на бетонних плитах, що спускаються до води, навіть немає слідів гальмування, тільки подряпина від кузова. "На даху плаваючої машини, як птахи, сиділи троє, один навіть не сидів, а лежав, вчепившись в кузов. Розбили вікно з боку водія, і вибралися вгору. І коли б не ми, вони б не врятувалися, там обрив близько метра бетону, самому не забратися", — розповідав Пономаренко. Даїшники познімали з себе портупеї і витягнули лихачів, від яких неабияк разило спиртним. А через декілька хвилин "Титанік" пішов під воду, і ще якийсь час на дні горіло світло в салоні авто.
Правоохоронці, що працювали на місці НП, розповіли, що машину нібито... вкрали двоє приятелів і охоронець стоянки, на якій паркувалося авто. Водій "Тойоти", начебто, вже декілька років залишав своє авто на майданчику у однієї з приватних фірм. Навіть залишав свої ключі охоронцю, щоб той відганяв авто, якщо воно заважатиме проїзду.
Спроби підняти машину не увінчалися успіхом. Плавучий кран, в який врізалася "Тойота", розвернули на 90 градусів. Водолаз зачепив його крюки за ремені безпеки авто (завести трос під днище було неможливо через мулисте дно). Машину підняли з води. Але вона, з неприємним тріском, зірвалася назад в річку — кріплення трохи не вирвало "з м`ясом". Авто якийсь час повисіло над Дніпром (частина кузова залишилася у воді), а потім його вирішили повернути на дно, побоюючись, що може звалитися на бетонний берег.
Фото Олександра Гончарова