В УкрГаз-Енерго не розуміють, чому Нафтогаз хоче платити більше

14:06, 11 лютого 2008
Суспільство
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Воронін: раціональних аргументів немає

Голова правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго" Ігор ВОРОНІН заявляє, що "УкрГаз-Енерго" може запропонувати НАК "Нафтогаз України" найвигідніші умови по ціні на газ.

Про це І.ВОРОНІН сказав в інтерв`ю виданню "Коммерсант-Украина".

"Позиція "УкрГаз-Енерго" незмінна: ми можемо запропонувати найвигідніші для НАК умови, оскільки наш ресурс коштує в півтора раза дешевше. Погодьтеся, якщо промисловість купуватиме газ у спільного підприємства за ціною 185 дол. за тисячу кубометрів, а тепловики, лікарні або школи через "Нафтогаз" у півтора раза дорожче – це абсурд. Хіба в цьому сенс розмов про пряму співпрацю з "Газпромом"?", – запитав він.

При цьому І.ВОРОНІН нагадав, що "Газпром" і RosUkrEnergo оголосили свою позицію щодо розрахунків за транзитний газ, який залишився в Україні: "Нафтогаз" може викупити його за ціною 314,7 дол. за тисячу кубометрів, уклавши відповідний контракт".

"Раціональних аргументів нам не надали. Складається враження, що комусь у НАК або уряді просто хочеться прибрати з ринку структуру, яка, по-перше, володіє достатнім ресурсом для забезпечення паливного балансу країни, а по-друге, постачає газ за найнижчою ціною", – сказав він, відповідаючи на запитання: "Чому "Нафтогаз" відмовляється купувати газ в "УкрГаз-Енерго"?

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити постачання російського газу до України. За даними компанії, до 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м російського газу й виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за поставки газу до України досяг вже 1,5 млрд. дол.

У свою чергу, НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.

Переговори, що пройшли в Москві в п`ятницю між "Газпромом" і "Нафтогазом України", закінчилися безрезультатно.

Сьогодні, 11 лютого, переговори мають поновитися. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА прибув до Москви ввечері 10 лютого.

 

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