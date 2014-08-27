РНБО: метою бойовиків є повне знищення інфраструктури Донбасу
18:26, 27 серпня 2014Суспільство
0 0
Мета бойовиків полягає в повному знищенні інфраструктури Донбасу і створення картини гуманітарної катастрофи.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Систематичні обстріли, диверсійно-підривна діяльність терористів свідчать про те, що мета бойовиків - повне знищення інфраструктури Донбасу", - переконаний він.
Читайте такожНа Донбасі тимчасово закрили 11 вокзалів
"Російські найманці системно обстрілюють промислові підприємства, комунальні об'єкти, житлові будинки, мости, знищуючи виробничі потужності регіону", - сказав Андрій Лисенко.
Він вважає, що "саме такі дії мають на меті створення на територіях Луганської та Донецькоїобластей картини гуманітарної катастрофи".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter