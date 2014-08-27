РНБО: метою бойовиків є повне знищення інфраструктури Донбасу

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Систематичні обстріли, диверсійно-підривна діяльність терористів свідчать про те, що мета бойовиків - повне знищення інфраструктури Донбасу", - переконаний він.

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"Російські найманці системно обстрілюють промислові підприємства, комунальні об'єкти, житлові будинки, мости, знищуючи виробничі потужності регіону", - сказав Андрій Лисенко.

Він вважає, що "саме такі дії мають на меті створення на територіях Луганської та Донецькоїобластей картини гуманітарної катастрофи".