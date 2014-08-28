На Донбасі за добу пропали безвісти 13 осіб

У Донецькій області за добу зареєстровано зникнення безвісти 13 людей.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативними зведеннями, за минулу добу зареєстровано, що в Маріуполі 25 серпня пішов з дому і досі не повернувся 27-річний чоловік; у Димитрові 20 серпня пішов з дому і не повернувся назад 24-річний місцевий житель; у Костянтинівці заявили про зникнення двох жителів, 1958 р.н., один пішов з дому 25 серпня, другий - 26 серпня. За цими та іншими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження і почали розслідування.

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Крім того, в Донецьку невідомі озброєні люди захопили станцію діагностики автомобілів. У міліцію звернувся начальник станції діагностики автомобілів, розташованої в Будьоннівському районі Донецька, з повідомленням про те, що невідомі озброєні особи у камуфляжній формі зламали двері в приміщення станції і здійснили захоплення підприємства.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель або споруд).