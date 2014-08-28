У одній з київських шкіл відмовилися від квітів на 1 вересня: заощаджені кошти передадуть бійцям АТО

Цього року на перший дзвоник учні столичної школи №307 прийдуть без букетів для своїх вчителів. Гроші, які мали витратити на квіти, перерахують бійцям, які постраждали в зоні АТО. Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Директор школи, яка вигадала цю акцію, каже, що вчитель жити без квітів зможе, а от боєць без ліків - ні. На проведення акції її надихнула подруга-лікар, яка у вільний час працює волонтером у військовому шпиталі.