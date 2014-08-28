У одній з київських шкіл відмовилися від квітів на 1 вересня: заощаджені кошти передадуть бійцям АТО
15:57, 28 серпня 2014Суспільство
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Школярі проведуть акцію "Ліки замість квітів".
У одній зі столичних шкіл проведуть акцію "Ліки замість квітів" / ТСН
Цього року на перший дзвоник учні столичної школи №307 прийдуть без букетів для своїх вчителів. Гроші, які мали витратити на квіти, перерахують бійцям, які постраждали в зоні АТО. Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.
Школярі замість квітів на 1 вересня перекажуть кошти пораненим бійцям
Директор школи, яка вигадала цю акцію, каже, що вчитель жити без квітів зможе, а от боєць без ліків - ні. На проведення акції її надихнула подруга-лікар, яка у вільний час працює волонтером у військовому шпиталі.
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