У Донецьку в результаті артобстрілів загинули 15 мирних жителів

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради. Так, згідно з повідомленням, у другій половині дня був артобстріл в Петровському районі. Загинули 11 жителів цього району. Також пошкоджена інфраструктура району, зруйновані житлові і нежитлові будівлі.

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О 15.00 артобстрілу зазнали Куйбишевський та Київський райони. Загинули 3 людини в Куйбишевському районі та 1 - у Київському.

За інформацією управління житлового господарства міськради, по проспекту Панфілова пошкоджені будинки №№65, 69 116. Чергові наряди ДСНС в Донецькій області працюють на місцях руйнувань, ліквідуючи загоряння.