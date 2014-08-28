У Донецьку в результаті артобстрілів загинули 15 мирних жителів
19:34, 28 серпня 2014Суспільство
0 0
У Донецьку сьогодні в результаті артобстрілів загинули 15 мирних жителів.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради. Так, згідно з повідомленням, у другій половині дня був артобстріл в Петровському районі. Загинули 11 жителів цього району. Також пошкоджена інфраструктура району, зруйновані житлові і нежитлові будівлі.
Читайте такожДонецьк продовжують обстрілювати: чутно залпи з різних видів важкої зброї
О 15.00 артобстрілу зазнали Куйбишевський та Київський райони. Загинули 3 людини в Куйбишевському районі та 1 - у Київському.
За інформацією управління житлового господарства міськради, по проспекту Панфілова пошкоджені будинки №№65, 69 116. Чергові наряди ДСНС в Донецькій області працюють на місцях руйнувань, ліквідуючи загоряння.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter